الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لتشكيل عصابى متهم بقتل جارهم لسرقة دراجته النارية بمنشأة ناصر

ارشيفية
ارشيفية

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، حكمًا بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل جارهم وسرقة دراجته النارية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وكشفت قرار الإحالة، أن المتهمين "ح. ط" عاطل، و"س. م" مسجل خطر، و"ج. م" سائق استدرجوا المجني عليه "و. ص" في وقت متأخر من الليل، لسرقة دراجته النارية وبيعها، وفور وصوله إلى المكان فوجئ بالمتهمين يحاولون الاستيلاء على دراجته النارية، والتعدي عليه بالضرب مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء فى تهديده، وأثناء مقاومتهم أطلق أحدهم النيران صوب المجني عليه، وفارق على إثرها الحياة وسقط غارقاً في دمائه.

والبداية كانت كان قسم شرطة منشأة ناصر، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة المجني عليه، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب تطابقت مواصفاته مع بلاغ أسرته واستدعاء أسرة المجني عليه تعرفوا عليه.

وأكدوا أن نجلهم تعرض للقتل وسرقة دراجته النارية وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي مرتكبي الواقعة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبطهم، وأرشدوا عن السلاح المستخدم وتحرر المحضر اللازم.

محكمة جنايات تشكيل عصابي السجن المؤبد قتل منشأة ناصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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