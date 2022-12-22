الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

اليمانى: وصلنا لمنظومة احترافية بـ«كابيتانو مصر» ودى حاجة تحسب للدولة

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

في أولى حلقات برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والذي يعرض على شاشة "ON".
قال كابتن محمد اليماني، نجم منتخب مصر السابق، خلال الحلقة الأولى من البرنامج: "بنحاول نوصل للكرة الأوروبية، وإن كنت منبهرًا بكل التجهيزات وإنك توصل للمنظومة الاحترافية من خلال برنامج "كابيتانو مصر" حاجة تحسب لمصر.

"كابيتانو مصر"

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط؛ لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج "كابيتانو مصر".

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر؛ لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

ويقام برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتي استادات وبريزنتيشن.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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