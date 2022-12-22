أحمد شوبير: «كابيتانو مصر» مشروع قومى عملاق

قال الإعلامي الرياضي الكبير أحمد شوبير، إن مشروع «كابيتانو مصر»، هو أحد المشاريع القومية المهمة لاستكشاف المواهب في جميع محافظات مصر.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «كابيتانو مصر.. خطوة هامة على الطريق الصحيح.. سعيد جداً بهذا المشروع القومي العملاق الذي يهدف لاكتشاف مواهب كرة القدم في مصر وما أكثرهم في كل المحافظات والقرى».



أضاف: «كل الشكر والتحية لوزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وكافة القائمين علي هذا المشروع العظيم الذي أثق أنه سيكون نواة لاكتشاف الموهوبين والاهتمام بهم من أجل مستقبل أفضل لكرة القدم المصرية».

وانطلقت أولى حلقات برنامج «كابيتانو مصر» على قناة ON.