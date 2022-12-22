تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ليفربول بكأس رابطة الأندية المحترفة

استقر بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على تشكيل فريقه الذي سيواجه ليفربول، ضمن لقاءات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

في حراسة المرمى: كيفن أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: لويس، مانويل أكانجي، أيمريك لابورتي، ناثان آكي.

وسط الملعب: رودري، كيفن دي بروين، إلكاي جندوجان.

الهجوم: رياض محرز، إرلينج هالاند، كول بالمر.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "كارسون، كيل والكر، جون ستونز، جواو كانسيلو، جاك جريليتش، جوميز، برناردو سيلفا، فيل فودين، روبرتسون.

ويدخل مانشستر سيتي بقوة اللقاء وهو كامل العدد دون أن ينقص أي لاعب ويتسلح بجاهزية لاعبيه على رأسهم هداف الفريق النرويجي إيرلينج هالاند بعدما تعافى تمامًا من إصابته وأصبح جاهزًا لخوض المباريات.

السيتي تغلب على جيرونا الإسباني وديًا قبل مواجهة ليفربول في لقاء استعاد فيه جميع لاعبيه، حيث يتسلح بعودة كايل ووكر الذي شارك مع إنجلترا في كأس العالم واستعاد مستوى البلجيكي كيفين دي بروين.

ويسعى ليفربول لمواصلة تفوقه تاريخيًا على السيتي في مسابقة كأس الرابطة حيث تفوق في 3 مباريات من أصل 6 وخسر لقاء وتعادل في مواجهتين.

ومن جانبه، استعاد المصابين باستثناء الشكوك التي تحوم حول مشاركة الهولندي فيرجيل فان دايك بسبب الراحة التي يحصل عليها بعد انتهاء مشاركته مع منتخب هولندا في منافسات كأس العالم التي أقيمت في قطر، بجانب الكولومبي لويس دياز الذي سيغيب حتى شهر مارس بسبب العملية الجراحية التي خضع لها هذا الشهر.

ولكن شبكة ذا أثلتيك، أكدت أن روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول خرج من حسابات المباراة بسبب الإصابة.

وأضافت الشبكة أن فيرمينو تعرض للإصابة في تدريبات الفريق خلال الأسبوع الجاري، وخضع لأشعة طبية أثبتت أن الإصابة طفيفة ولكنه يورجن كلوب لن يخاطر بالدفع به أمام بيب جوارديولا.