الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مؤمن زكريا: «فخور إنى المستشار الفنى لعمل كبير زى برنامج كابيتانو مصر»

جريدة الدستور

عبّر مؤمن زكريا نجم الكرة المصرية، عن سعادته بوجوده ضمن طاقم عمل برنامج «كابيتانو مصر».

وكتب مؤمن زكريا عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «فخور إني المستشار الفني لعمل كبير زي برنامج كابيتانو مصر .. استنونا النهاردة وبكره الساعة 9 على قناة أون.. أولى حلقات البرنامج الأضخم لاكتشاف المواهب بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة، شكرا لكل فريق العمل، مجهود وتعب شهور».

ويترقب الجمهور الكروي المصري انطلاق أولى حلقات برنامج "كابيتانو مصر" في التاسعة من مساء اليوم، الخميس، عبرقناة ON بعدما فرض هذا البرنامج نفسه بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية وربما العربية والأفريقية كونه يحمل رؤية جديدة لاكتشاف ودعم المواهب الكروية الشابة.

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