الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

النائبة الدكتورة صبورة السيد: دار العلوم حصن اللغة العربية والعلوم الإسلامية

جريدة الدستور

قالت الدكتورة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللغة العربية مكرمة منذ أن أنزل الله سبحانه وتعالي كتابه الكريم بها وعلى رجل من أهلها، وبين مكانتها في العديد من الآيات التي أشارت لأهمية اللغة العربية واللسان العربي، مضيفة أن اللسان العربي المبين هو لغة الشعراء والأدباء، والفضل يعود لما تمتاز به اللغة من إبداع ومفردات تساعد على الاشتقاق والتمكين في البحث والتفرد.

وأوضحت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال كلمتها باحتفالية كلية دار العلوم باليوم العالمي للغة العربية أن كلية دار العلوم منذ أن أنشأها على باشا مبارك وهي حصن للغة العربية والعلوم الإسلامية، وتخرج متخصصين في الأدب والثقافة واللغة ممن أثروا اللغة بجهدهم وعطائهم، مشيرة إلى أن المجتمع يعاني حاليا نوعا من الضعف الثقافي واللغوي بسبب عدم الاهتمام باللغة العربية بالقدر الكافي  الذي تستحقه، فلابد من عقد ندوات ودورات تدريبية تعزز من قيمة اللغة العربية في المجتمع بدعم كامل من لجنة التعليم بمجلس النواب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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