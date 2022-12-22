الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عميد دار العلوم: الساحة الثقافية المصرية الآن تعج بأصوات أبناء الكلية من الشعراء والكتاب والروائيين

جريدة الدستور

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، إن أساتذة الكلية ينشرون اللغة العربية في كل مكان بجمالها وإيقاعها وأشعارها التي لا مثيل لها، موضحا أن دار العلوم لها تأثير كبير وواضح في تاريخ اللغة العربية بأبنائها وباحثيها وكتابها الروائيين والشعراء، فقد تخرج فيها فاروق شوشة ومحمود حسن إسماعيل والروائي محمد عبد الحليم عبد الله.

وأوضح «بلبولة» خلال كلمته، أن الساحة الثقافية المصرية الآن تعج بأصوات أبناء دار العلوم من الشعراء والكتاب والروائيين، وكذلك الصحف المصرية، مؤكدا أن دار العلوم حتى الآن لم تنطلق بعد فأمامها مشروعات كبيرة تهدف لربط اللغة بالتكنولوجيا والرقمنة وبرامج مستحدثة، خاصة وأن دار العلوم تؤهل خريجا مكتملا في تخصصات العلوم العربية والإسلامية، ولا تهمل المجتمع فلديها 3 مراكز تقدم الخدمات اللغوية والعلمية المختلفة.

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