الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

صفاء النجار: ليست هناك لغة أو ثقافة بدون شعر

الدكتورة صفاء النجار
الدكتورة صفاء النجار

قالت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، إن للشعر في حياتنا أهمية وضرورة.

وأضافت، خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أنه ليس هناك لغة أو ثقافة بدون شعر.

وأشارت إلى أن الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي أحد رواد التجديد في الشعر العربي في مصر والعالم العربي، وأنه قاد واحدة من مراحل التجديد الشعري رغم أنه كان أصغر الرواد سناً، إلا أن نضجه الشعري المبكر قد جعله في زمرة المجددين، فقد نشر قصائده الأولى التي لفتت إليه الأنظار أوائل الخمسينيات وهو دون العشرين.

وأكدت أن عبدالمعطي حجازي، تميزت لغته الشعرية بالصفاء وطلاوة العبارة، ولكن دون أن تنسى اهتمامها بهموم البشر وتجاربهم والحياة التي تضطرب بمختلف الآمال والأحلام.

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