أسعار الدواجن و البيض اليوم فى مصر الجمعة 23-12-2022

استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق بينما واصلت أسعار البيض ارتفاعها وهو ما أرجعته وزارة التموين إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، وبلغت سعر كرتونة البيض الأحمر في المزارع 85 جنيها، بينما وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء 40 جنيها في البورصة، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن و البيض اليوم في مصر الجمعة 23-12-2022

أسعار الفراخ اليوم

سعر الدواجن البيضاء وزن كيلو من 39.00 جنيه إلى 40.00 جنيها.

سعر الدواجن الساسو وزن كيلو من 54.00 جنيه إلى 55.00 جنيها.

سعر الفراخ البلدي وزن كيلو من 59.00 جنيها الى 61.00 جنيها، وسعر الدواجن أمهات أبيض وزن كيلو من 29.00 جنيها إلى 30.00 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر كتكوت أبيض يوم 01.75 جنيه 02.00 جنيه.

كتكوت ساسو يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيهات.

كتكوت بلدي يوم 04.00 جنيهات 04.50 جنيه

سعر كتكوت بط فرنساوي يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي يوم من 15.00 جنيها إلى 16.00 جنيها.

كتكوت بط مولارد يوم من 15.00 جنيها إلى 16.00 جنيها.

بط فرنساوي من 24.00 جنيها إلى 24.50 جنيها.

بط مسكوفي من 47.00 جنيها إلى 47.25 جنيه.

بط مولارد من31.00 جنيها الىغ 32.50 جنيه.

سعر كتكوت رومي أسمر يوم 16.50 جنيه إلى 17.00 جنيها.

كتكوت رومي بوم شهر من 16.00 جنيها إلى 16.50 جنيه.

كتكوت رومي برونزي يوم 16.50 جنيه إلى 17.00 جنيها.

كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوم من 44.00 جنيها إلى 44.50 جنيه.

سعر كتكوت سمان أسمر بري يوم من 02.25 جنيه إلى 02.50 جنيها.

كتكوت سمان أبيض هجين يوم من 02.75 جنيه. إلى 03.00 جنيهات.

كتكوت سمان هجين بياض 14 يوما 05.50 جنيه 06.00 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

واصلت أسعار البيض ارتفاعها خلال تعاملات اليوم لترتفع بقيمة جنيه واحد في الكرتونة مقارنة بأسعار أمس الخميس، وجاءت اسعار البيض في المزارع التي ترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك كالتالي:

سعر بيض أحمر من 84.00 جنيها إلى 85.00 جنيها.

بيض أبيض من 79.00 جنيها إلى 80.00 جنيها.

بيض بلدي من 77.00 جنيها إلى 78.00 جنيها.