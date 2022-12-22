الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سهر الصايغ تحتفل بخطبتها على الدكتور صلاح العباسى فى جو عائلى (صور)

سهر الصايغ وخطيبها
سهر الصايغ وخطيبها

احتفلت النجمة سهر الصايغ، بخطبتها على طبيب الأسنان أ.د صلاح العباسى – أستاذ جراحة الفم وتجميل الأسنان بـ"قصر العينى"، وذلك فى حفل بسيط اقتصر على حضور أفراد عائلة سهر وخطيبها.

ومن المعروف أن سهر الصايغ تخرجت من كلية طب الأسنان وما زالت تمارس المهنة حتى الآن إلى جانب عملها الفنى ولكن ليس لديها عيادة خاصة، وأكدت فى أحد لقاءاتها على أنها لن تترك مهنة الطبيبة فى المستقبل وستعمل على فتح عيادة خاصة بها وذلك بجانب عملها فى التمثيل.

وتعاقدت سهر الصايغ مؤخراً على مسلسل "بابا المجال" لتجسيد أحد أدوار البطولة النسائية فى العمل المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وهو بطولة مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، سوسن بدر، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما ابراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتنتظر سهر الصايغ عرض فيلم "الباب الأخضر" على منصة watch it خلال الأيام المقبلة، حيث يعد من أعمال المنصة الأصلية، والفيلم آخر سيناريوهات الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراح رؤوف عبد العزيز، وبطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبد المغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ وحنان سليمان.

الكاتب العيني العباسى الدكتور صلاح حنان سليمان خالد تجميل الأسنان

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وائل لطفي

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