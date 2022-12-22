خبير علاقات دولية: أوكرانيا تعتبر ورقة فى النزاع بين أمريكا وروسيا

قال أحمد سيد أحمد، خبير علاقات دولية، إن المعركة الآن ليست بين روسيا وأوكرانيا، ولكنها معركة استعراض القوى بين روسيا وأمريكا والغرب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ملف اليوم"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك محاولة لرسم الخرائط الجيوسياسية وروسيا بتحركاتها الدولية تقول إنها ليست بمعزل وأن لديها شراكات أقوى من الغرب في الجانب الاقتصادي والسياسي.

وأشار إلى أن روسيا لديها قدرة على البدائل وأن السياسات الأمريكية، والعقوبات الأمريكية لم تنجح في إضعاف قوتها العسكرية والاقتصادية.

وأكد أن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي، لأمريكا جاءت في توقيت مهم لأن هناك أخبارا تؤكد أن أمريكا ستغير دعمها لأوكرانيا في الفترة المقبلة، لأن هذا الدعم زاد، وبالتالي زيلنيسكي يريد أن يقول إن أمريكا هي الإدراة وإن الدعم مستمر وإنه لن يقبل أي مفاوضات لا تتضمن عودة كل الأراضي وهو استعراض قوة.

وتابع أن حالة اللا حسم عسكريا ستظل لفترة؛ لأن أمريكا لديها أهداف في استمرار هذه الحرب فزيلنيسكي لن يتنازل عن أرضه وبوتين لن يتراجع عن أهدافه وكل هذا يعكس أننا أمام نظام متعدد الأقطاب وأن أوكرانيا ماهي إلاورقة في إطار هذا النزاع بين أمريكا وروسيا.