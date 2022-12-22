وزير الطاقة التنزانى عن سد «جوليوس»: يضاعف قدراتنا الكهربائية

واصل برنامج "الحياة اليوم" رصد آخر التطورات داخل سد جوليوس نيريري التنزاني بالتزامن مع بدء ملء السد، بحضور وزيري الخارجية والإسكان.

وقال جانيوري ماكامبا وزير الطاقة التنزاني، إن مشروع سد جوليوس نيريرى أحد أكبر المشروعات في تنزانيا ويعبر عن طموحات وآمال شعوبهم منذ سنوات طويلة وتجلي للتعاون بين مصر وتنزانيا، مؤكدًا ثقتهم التامة في قدرة الشركات المصرية على إنجاز المشروعات في وقت سريع والإنجازات تتحدث عن نفسها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن مشروع سد جوليوس نيريرى تم بجودة عالية وقدرات عالية.

وتابع: "لدينا طموحات عديدة والمشروع له فائد على الطاقة والكهرباء وهذا المشروع يعطينا أكثر مما نمتلكه ونخزنه وهو يضاعف من قدراتنا في الكهرباء ولدينا طموحات في دعم الصناعة".

وأكمل: "هذا السد حلم تحقق بعد 60 عامًا وتحقق الحلم مع المصريين والحلم موجود منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وآخر سد تم بناءه كان منذ 40 عامًا وبذلك نرى الأجيال القادمة تشاهد بناء مشروعات كبيرة وهامة لتنزانيا، وهذا المشروع ترك أثرًا وخبرة على المهندسين التنزانيين"، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيساعد التوسع في المشروعات الزراعية.