الخميس 22 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير: الثروات البترولية فرصة كبيرة لإنعاش الاقتصاد المصرى

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

علق الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، علي اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمتابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف فى مجال الغاز الطبيعى والبترول.

وقال “أبو العلا” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن مصر لديها فرصة ذهبية لإنعاش اقتصادها بفضل الثروات البترولية.

وأضاف أن جهود الدولة في التنقيب والاستكشاف عن الغاز الطبيعى أسفر عن نتائج عظيمة، حيث حقق قطاع البترول طفرة غير مسبوقة، وتم تتويجها بتحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أنه خلال الـ8 سنوات الأخيرة ورغم تضاعف الاستهلاك المحلي من المواد البترولية أصبحت فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي صفر وقمنا بتصدير ما قيمته 8 مليارات دولار العام الماضي، مؤكدًا أن قصة النجاح بدأت بالإعلان عن اكتشاف “حقل ظهر”.

وأوضح أن تحقيق الاكتشافات صاحبها تحرك دبلوماسي وسياسي تمثل في التعاون مع اليونان وقبرص، مما شجع شركات البترول العالمية إلى ضخ استثمارات، مؤكدًا أن مصر لديها فرصة ذهبية لتحقيق انتعاشة اقتصادية من خلال الاهتمام ومتابعة القيادة السياسية لقطاع البترول، بالإضافة إلى ما تمتلكه مصر من بنية تحتية تتمثل في خطوط الأنابيب.

مواد متعلقة

اتحاد منتجى الدواجن يكشف أسباب ارتفاع أسعار البيض بالأسواق

أسامة ربيع: لا مساس بسيادة مصر على قناة السويس

المهندسون المصريون بسد جوليوس نيريرى: نتطلع لمشروعات أكثر بالدول الإفريقية

بوتين: سندمر منظومة صواريخ باتريوت الأمريكية فى أوكرانيا

الإسكان: سد «جوليوس نيريرى» يستفيد منه أكثر من 17 مليون أسرة

سد «جوليوس نيريرى».. آفاق جديدة للتعاون بين مصر وتنزانيا

بوتين: واشنطن تعمل بسياسة «فرّق تسد»

كاتب صحفى يكشف جهود «التحالف الوطنى» فى دعم المواطنين الأكثر احتياجًا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

«كابيتانو مصر».. مشروع «المتحدة» لاكتشاف مواهب كرة القدم: «انتظروهم فى الأوليمبياد»

ضبط 160 متهمًا بحوزتهم 431 قطعة سلاح نارى خلال الـ24 ساعة الأخيرة

البنك المركزى يرفع أسعار الفائدة 3% لتصل إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض

غدًا.. انطلاق انتخابات نادى قضاة مصر

«الدستور» تبحث عن الأسباب الكاملة لتراجع أسعار الذهب

«غدر الأقارب».. شقيقة «صحفى البحيرة» تروى كواليس مصرعه بسبب الميراث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»