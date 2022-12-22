خبير: الثروات البترولية فرصة كبيرة لإنعاش الاقتصاد المصرى

علق الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، علي اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمتابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف فى مجال الغاز الطبيعى والبترول.

وقال “أبو العلا” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن مصر لديها فرصة ذهبية لإنعاش اقتصادها بفضل الثروات البترولية.

وأضاف أن جهود الدولة في التنقيب والاستكشاف عن الغاز الطبيعى أسفر عن نتائج عظيمة، حيث حقق قطاع البترول طفرة غير مسبوقة، وتم تتويجها بتحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أنه خلال الـ8 سنوات الأخيرة ورغم تضاعف الاستهلاك المحلي من المواد البترولية أصبحت فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي صفر وقمنا بتصدير ما قيمته 8 مليارات دولار العام الماضي، مؤكدًا أن قصة النجاح بدأت بالإعلان عن اكتشاف “حقل ظهر”.

وأوضح أن تحقيق الاكتشافات صاحبها تحرك دبلوماسي وسياسي تمثل في التعاون مع اليونان وقبرص، مما شجع شركات البترول العالمية إلى ضخ استثمارات، مؤكدًا أن مصر لديها فرصة ذهبية لتحقيق انتعاشة اقتصادية من خلال الاهتمام ومتابعة القيادة السياسية لقطاع البترول، بالإضافة إلى ما تمتلكه مصر من بنية تحتية تتمثل في خطوط الأنابيب.