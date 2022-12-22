مستفيدة من قوافل «حياة كريمة» الطبية: أنهت معاناتى مع ارتجاع المريء

نظمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قوافل طبية تجوب قرى محافظة الدقهلية للعلاج والكشف بالمجان على جميع المرضى، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى سكان قرى الدقهلية بعدما عانوا على مدار سنوات طويلة بسبب قلة الخدمات الطبية المقدمة إليهم داخل قراهم .

في البداية قالت سيدة أربعينية منار حسين، لـ"الدستور"، إنها كانت تعاني من ارتجاع فى المريء و«فيروس فى المعدة» منذ سنوات، ورغم ترددها على الكثير من الأطباء، وأخذ أكثر من «كورس علاجى»، فإن الحالة استمرت على ما هى عليه.

وأضافت: «استمرار معاناتى لسنوات دفعنى إلى رفض الذهاب إلى الأطباء بصفة نهائية، خاصة أننى أخذت الكثير من العلاج، لكن دون أى جدوى».

وواصلت: «استمر الأمر حتى أخبرنى أحد المتطوعين فى مبادرة (حياة كريمة) بوصول قافلة طبية إلى قريتى الضهرية التابعة لمحافظة الدقهلية، وأنها تحتوى على كل الأجهزة الطبية اللازمة للوصول إلى تشخيص طبى دقيق، وبالفعل توجهت إليها، وبعد فحص دقيق تم التوصل إلى حقيقة ما أعانى منه وصرف العلاج اللازم لى، وكله بالمجان، بما ينهى معاناتى مع المرض».

واختتمت بالقول: «راضون تمامًا عن كل ما يُقدم لنا من المبادرة، التى تعمل بشكل دؤوب على رعايتنا، ويؤكد أطباؤها ومنظموها بشكل دائم، أن هذا حقنا كمواطنين».

علاج دائم من الأمراض الصدرية

محمود عمر، ٥٧ عامًا، كان يعمل فى أحد مصانع الأسمنت وعانى من الربو وتعرض لذبحة صدرية، وبالطبع تكاليف الكشف والفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل والعلاج تحتاج إلى أموال كثيرة وهو أمر ليس بمقدوره.

وقال «عمر»: «وجدت معاملة جيدة من العاملين بالقافلة الطبية الشاملة، حيث أعطونى العلاج بالمجان ووعدونى بتوصيل العلاج لى شهريًا وتوفير الرعاية الصحية لحالتى باستمرار».