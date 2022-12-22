الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد الباز عن «كابيتانو مصر»: «سيكون لدينا ألف محمد صلاح»

جريدة الدستور

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، بانطلاق برنامج «كابيتانو مصر»، على قناة «أون»، مساء اليوم الخميس.
وكتب الدكتور محمد الباز عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «كابيتانو مصر.. مشروع مهم لاكتشاف المواهب في كرة القدم.. سيكون لدينا ألف محمد صلاح إذا أردنا.. شكرًا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المبادرة وبالتوفيق لكل المشاركين».

وتبث أولى حلقات برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والذي يعرض على شاشة «ON»، الليلة في تمام التاسعة مساء.

وواصل برنامج «كابيتانو مصر» جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج «كابيتانو مصر» فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط؛ لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر؛ لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

وشارك مؤمن زكريا، نجم الأهلي والزمالك السابق والمستشار الرياضي لشركة تذكرتي، في الإعلان الترويجي لبرنامج اكتشاف المواهب «كابيتانو مصر»، وتحدث قائلًا: «كل حلم بيبدأ بخطوة».

ويقام برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتي استادات وبريزنتيشن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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