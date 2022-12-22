بوتين: روسيا ستجد مضاداً لصواريخ «باتريوت» الأمريكية في كييف

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن جيش بلاده سيجد سلاحًا "مضادًا" للتصدي لنظام الدفاع الجوي باتريوت الذي ستمنحه الولايات المتحدة لأوكرانيا التي تتعرض لقصف روسي مكثّف.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لنظام باتريوت، فهو نظام قديم جدًا، إنه لا يعمل مثل (نظامنا الروسي) إس-300، خصومنا يعتبرون أنه سلاح دفاعي، حسنًا سنضع ذلك في الاعتبار، هناك دائما (سلاح) مضاد، لذا ما يفعله هؤلاء لن يجدي نفعا، فهو يطيل فقط أمد النزاع، ذلك كلّ ما في الأمر".

نريد إنهاء الحرب

وأضاف الرئيس الروسي: "هدفنا ليس إطالة أمد النزاع بلا نهاية، ولكن على العكس من ذلك، إنهاء هذه الحرب ونحن نأمل ذلك".

وتابع "كل النزاعات المسلحة تنتهي بمحادثات، وكلما أسرعت كييف في فهم ذلك كان أفضل"، وفق فرانس برس.

ودافع بوتين مجددًا عن شنّ الهجوم في أوكرانيا في نهاية فبراير، معتبرًا أنه لم يكن أمامه "خيار آخر" من أجل "الدفاع عن الناس" في هذا البلد.

وأردف "الجذور بين شعبي روسيا وأوكرانيا أقوى ممن يحاولون تقسيمنا".

واتهم خصوم روسيا وعلى رأسهم الولايات المتحدة، بأنهم حاولوا "دائمًا" تقسيم "العالم الروسي" الذي يجمع بحسب الكرملين جميع الناطقين بالروسية.

وأضاف فلاديمير بويتن "لطالما حلم أعداؤنا المحتملون، خصومنا، بذلك لقد حاولوا تقسيمنا وحكمنا في كتل منفصلة".

ومن المنتظر أن تحصل أوكرانيا على نظام باتريون للدفاع الجوي من الولايات المتحدة، وسيتعين تدريب أفراد النظام الصاروخي في بلد ثالث هو على الأرجح ألمانيا، النظام سيتصدى للعجمات الروسية على مدن أوكرانيا.