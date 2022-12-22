المهندسون المصريون بسد جوليوس نيريرى: نتطلع لمشروعات أكثر بالدول الإفريقية

في إطار التغطية المستمرة لفضائية " إكسترا نيوز"، لافتتاح سد "جوليوس نيريري" التنزاني، أجرت القناة لقاءات مع عدد من المهندسين العاملين بالمشروع.

وقال أحد المهندسين المصريين العاملين بمشروع سد جوليوس نيريري، إن دوره في السد علم اختبارات كهربائية بعد التركيب، وأنه يتم التأكد من جاهزية الكابلات.

وأضاف أن جميع الكابلات الآن جاهزة بنسبة 99%، وأنه يتم عمل اختبارات لكل الكابلات.

ولفت إلى أن هناك 9 تربونيات، فى السد، وأن العمل يتم لمتابعة التشغيل، وأنه يتمنى أن يكون للشركة مشروعات كثيرة بالدول الأفريقية.

وأشار إلى أنه يتم العمل فى السد من عام 2019، وأن ما حدث فى السد يعتبر أمر مميز، وأن ما تم الوصول له فخر للجميع.