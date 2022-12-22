الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 16 عاملًا فى انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الإقليمى

اسعاف
اسعاف

 أصيب 16 عاملا إثر انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الإقليمي، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث أعلى الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين أنه حال سير سيارة نقل تقل عمالا أعلى الطريق الإقليمي القادم من محافظة الفيوم، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق، مما أسفر عن إصابة 16 عاملًا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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