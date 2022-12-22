«كولر» يوافق على إعارة مدافع الأهلى الجديد في يناير لهذا السبب (خاص)

وافق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي علي إعارة عبدالرحمن رشدان مدافع الفريق الوافد الجديد من وادي دجلة على سبيل الإعارة في يناير المقبل.

وكشف مصدر مسئول عن أن قرار كولر جاء من أجل حصول اللاعب على فرصة اللعب والاحتكاك بالمباريات على أن يعود للتتش مرة أخرى في نهاية الموسم عقب تقيم تجربته في الإعارة.

وأضاف المصدر أن اللاعب لديه عدد من العروض في الوقت الحالي من أندية سموحة والاتحاد السكندري والإسماعيلي وسوف يدرس تلك العروض مع إدارة القلعة الحمراء من أجل حسم قراره خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن كولر أخطر لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح صعوبة تصعيد اللاعب مع الفريق في ظل وجود تخمة عددية في خط الدفاع والاعتماد على 4 لاعبين حسب ظروف كل لاعب سواء إصابات أو إيقافات وأن عبدالرحمن رشدان يحتاج إلي فرصة اللعب لاكتساب الخبرات المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني قد منح لاعبي الأهلي راحة سلبية اليوم الخميس من التدريبات على أن يستأنف الفريق تدريباته صباح غداً الجمعة استعداداً لمواجهة سموحة يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدأ صباح أمس الأربعاء، تحت قيادة كولر على ملعب التتش تدريباته استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة، في بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق تدريباته بدون راحة بعدما حقق فوزاً صعباً على نظيره فريق فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية بالجيم، قبل أن يستكمل الفريق بقية فقرات المران على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في السابعة مساء الأحد المقبل على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.