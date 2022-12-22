الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 شباب فى حادث مرورى بقنا

جريدة الدستور

أصيب 4 شباب، اليوم الخميس، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين مع سيارة على طريق قرية القلعية مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين، مع سيارة على طريق قرية القلعية في مركز أبوتشت.

وأسفر الحادث عن إصابة محسن عبده محمد، 35 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وعرفات على محمد، 42 عامًا، كدمات بالجسم، وعبد الله محمد عبد الرحيم، 46 عامًا، كدمات بالجسم، ومحمد عبد الرحيم محمود، 42 عامًا، كدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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