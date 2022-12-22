الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الخزانة الأمريكية» تفرض عقوبات جديدة على 10 كيانات روسية

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية

أعلنت وزارة  الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على 10 كيانات روسية، ذلك وفقًا لخبر عاجل على قناة "القاهرة الإخبارية".

عقوبات سابقة

قررت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الروسي، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت الإدارة الأمريكية أن العقوبات الأمريكية تشمل أكثر من 40 شخصًا روسيًا و18 كيانًا روسيا. 

كما قررت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف 14 شخصاً و28 كياناً.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم: العقوبات الجديدة على روسيا شملت شبكة تعمل على نقل التكنولوجيا إلى روسيا لدعم القوات المسلحة الروسية، واستهدفت 14 فردا و28 كيانا و8 طائرات.

عقوبات جديدة كيانات روسية القطاع المالي الروسي الادارة الامريكية التكنولوجيا

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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