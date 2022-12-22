الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: زيادة سعر توريد البنجر وقصب السكر تخفف أعباء الإنتاج عن الفلاح

النائب أحمد عثمان
النائب أحمد عثمان أحمد

أشاد النائب أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب «مستقبل وطن»، بقرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بزيادة سعر توريد طن قصب السكر إلى 1100 جنيه وزيادة سعر توريد طن البنجر لـ 1000 جنيه، خلال لقائه عددا من أعضاء مجلس النواب على رأسهم المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، مؤكدًا أن رفع سعر التوريد خطوة جيدة للغاية من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين، في ظل ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.

وقال "عثمان"، إن هذا القرار جاء بالتنسيق بين مجلس النواب والحكومة، الأمر الذي يعكس مدى التعاون والتكامل بين المؤسستين، فكلاهما يرفع شعار العمل من أجل مصلحة المواطن البسيط، مشيرًا إلى أنه تم عقد عدد من اللقاءات مع وزير التموين بحضور المهندس أشرف رشاد، لمناقشة ودراسة زيادة أسعار التوريد، مؤكدًا أن تلك الزيادة ستسمح للمزارعين بتحقيق هامش ربح مناسب، بالإضافة إلى تشجيع المزارعين على توريد قصب السكر والبنجر إلى الحكومة، مما يعني توافر السكر بأسعار معقولة ودون مبالغة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن دعم الفلاح المصري أصبح ضرورة وواجبا وطنيا من أجل تشجيع الزراعة بهدف تأمين المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها السلبي على الأمن الغذائي العالمي، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة الحكومة على إدارة هذا الملف بنجاح، خاصة أنه في ظل تأثر الكثير من دول العالم بأزمة الغذاء لم تعانِ مصر من نقصٍ في أي من السلع أو المحاصيل الاستراتيجية.

النائب أحمد عثمان أحمد مجلس النواب حزب مستقبل وطن طن قصب السكر البنجر زعيم الاغلبية البرلمانية سعر التوريد

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