الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى بالقليوبية

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

شهد الطريق الزراعي اتجاه شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وتصادم عدد من السيارات، تم إخطار اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي للعلاج.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية إخطارًا من العميد محمد أبو سعد، مدير مرور القليوبية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص وتصادم عدد من السياراتجراء الحادث مما أدى أي وقوع مصابين في الحادث.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة العميد محمد غيتة، رئيس مباحث المرور والعقيد مصطفي عطية، رئيس عمليات المرور، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بعد مزلقان ميت عاصم ببنها وتبين إصابة "محمد. م"، 21 سنة، و"وليد. ع. م"، 25 سنة، و"محمد. م. م"، 35 سنة، و"السيد. أ. ش"، 21 سنة و"ياسمين. م. ص"، 22 سنة، وجميعهم من محافظة الغربية، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي للعلاج، وتمكن رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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