لقاء حوارى حول المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية فى الغربية

نظمت اليوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية "الإدارة العامة للشباب" بالتعاون المشترك مع مركز إعلام طنطا، لقاءً حواريًا بعنوان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وبناء الإنسان بقاعة المؤتمرات بالمديرية وذلك بحضور يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب، الدكتور محمد سعفان، مدير الإدارة العامة للشباب، ضاحي هجرس، مدير مركز إعلام طنطا، إبراهيم أبوزهرة، كبير إعلاميين بمركز إعلام طنطا.

وقال يسري الديب، وكيل الوزارة في لقائه اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا إلى تضافر جهود الدولة لتحقيق التنمية وذلك لمحاربة الفقر والجهل والتخلف، والتحول إلى الغنى والوعي والمعرفة والتقدم والازدهار، مؤكدًا أن ذلك لن يتحقق إلا عندما "نضع هذا المشروع كركيزة نتحرك بها لتغيير واقعنا للأفضل في كل شيء".

ثم تناول الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب في حديثه أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي له هدف استراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، حيث تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالمجتمع المصري وتنمية الريف المصري، وهذا يأتي من خلال تنمية الأسرة وخصائص السكان.

وأكد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يُعد أحد مكونات استراتيجية مصر 2030، وأن مشروع "حياة كريمة" يستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لنحو 60 مليون مواطن في الريف المصري، مشيرًا إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد السكان تقابلها احتياجات كبيرة في كل مناحي الحياة، وإن الدولة تبذل جهودًا من أجل تحقيق ذلك.