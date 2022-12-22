الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفعيل المبادرة الرئاسية للرائدات الريفيات بجامعة المنوفية

تفعيل المبادرة الرئاسية
تفعيل المبادرة الرئاسية للرائدات الريفيات بجامعة المنوفية

دعا اليوم الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى تفعيل مبادرة الرائدات الريفيات بالجامعة، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، بهدف تدريب الرائدات الريفيات المتطوعة القادرة على التأثير في الفئات المستهدفة من الريفيات المصريات بالقرى المصرية، وحثهن جميعًا على تحقيق مستوى أفضل من المعيشة بالإمكانات المتاحة ومن القادة المؤثرين على كل خطط التنمية من خلال تعاملها المباشر مع تلك الفئات.

ووجّه شرف، خلال اجتماعه بفريق العمل المنوط به تفعيل المبادرة والمشكل من خالد عبدالفتاح، أستاذ علم الاجتماع الريفي بآداب المنوفية، والدكتور جمال حماد، أستاذ علم بكلية الآداب، والدكتورة هبة الغتمي، أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية المساعد بكلية الآداب، ومدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، والدكتور جيهان عبدالعزيز بجامعة المنوفية الأهلية، على مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية؛ لبحث البيانات والدراسات الواقعية عن الرائدات الريفيات القادرة وإخصائيات التنمية الزراعية على التأثير ودراسة احتياجاتهم لتدريبهم كقادة لتوصيل الرسائل المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وتوزيعهم على القرى وعقد مقابلات معهم، كما أكد شرف، أهمية تشكيل فريق عمل ممثل من وزارة التضامن الاجتماعي، وممثل من كل مركز. 

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