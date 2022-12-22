كيفية تتبع الأصدقاء والعائلة باستخدام خرائط Google للحفاظ على سلامتهم

تتمتع خرائط GOOGLE بميزة مفيدة للغاية يمكن أن تساعد في الحفاظ على سلامتك أنت أو أحد أفراد أسرتك.

يستخدم تتبع الموقع حتى تتمكن من التأكد من عودة شخص ما إلى المنزل - ولكنه مفيد أيضًا إذا كنت تحاول الالتقاء في مكان ما، قد ينطوي تتبع شخص ما دون إذنه باستخدام خرائط Google على نوع من انتهاك الخصوصية، ولكن هناك الكثير من الطرق المشروعة لتتبع صديق أو أحد أفراد الأسرة بموافقتهم.

إذا كنت تحاول تتبع صديق شارك موقعه في الوقت الفعلي كما تفعل على WhatsApp، فإن خرائط Google تسمح بذلك بالتأكيد، لتتبع صديق، سيحتاج إلى القيام بأحد الإجراءات التالية:-

كيفية مشاركة موقع خرائط جوجل على آيفون وآيباد

إذا كنت ترغب في المشاركة مع شخص لديه حساب Google، فأضف عنوان Gmail الخاص به إلى جهات اتصال Google.

ثم افتح خرائط Google على جهازك، واضغط على صورة ملفك الشخصي، ثم اختر مشاركة الموقع.

بعد ذلك، اضغط على زر مشاركة الموقع.

يمكنك الآن تحديد المدة التي تريد مشاركة موقعك فيها ومن الذي تريده.

يمكنك تحديد أي عدد تريده من أسماء جهات الاتصال.

عندما تكون جاهزًا، انقر فوق الزر "مشاركة" على جهاز iPhone الخاص بك.

سيتلقى الأشخاص الذين حددتهم الآن تنبيهًا لتتبعك.

كيفية مشاركة موقع خرائط جوجل على أندرويد

لمشاركة موقعك مع جهة اتصال Google، انتقل إلى خرائط Google وانقر على صورة ملفك الشخصي.

ثم اختر مشاركة الموقع .

اضغط على زر مشاركة الموقع.

قد تضطر إلى السماح لتطبيق الخرائط بالوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك في هذه المرحلة.

يمكنك الآن تحديد المدة التي تريد مشاركة موقعك فيها وتحديد كل شخص تريد رؤيته.

كيفية مشاركة موقع خرائط جوجل على جهاز الكمبيوتر