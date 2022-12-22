كل ما تريد معرفته عن سرطان القولون والمستقيم لدى أسطورة الكرة «بيليه»

تفاقم سرطان القولون لدى أسطورة كرة القدم بيليه وقد يضطر إلى قضاء عيد الميلاد في المستشفى، إليك كل ما تريد معرفته عن سرطان القولون.

تفاقم مرض سرطان أسطورة كرة القدم بيليه وقد يضطر إلى تمديد إقامته في مستشفى ألبرت أينشتاين خلال عيد الميلاد حيث أنه يخضع لرعاية عالية تتعلق بمضاعفات الكلى والقلب.

كل ما تريد معرفته عن سرطان القولون

سيقضي أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، 82 عامًا، عيد الميلاد في المستشفى حيث تفاقم سرطان القولون وأدى إلى مضاعفات في الكلى والقلب، لقد أصيب بورم من القولون تمت إزالته في سبتمبر من العام الماضي ويخضع للعلاج، وتعد سرطان القولون هو نوع من السرطان يحدث في القولون (الأمعاء الغليظة) أو المستقيم، القولون والمستقيم هما الأعضاء التي تشكل الجزء السفلي من الجهاز الهضمي. ويعرف سرطان القولون أيضًا باسم سرطان القولون والمستقيم.

أعراض سرطان القولون

يقول الدكتور جاين إن المرضى المصابين بسرطان القولون قد تظهر عليهم أعراض مثل التغيير المستمر في عادات الأمعاء بما في ذلك الإسهال أو الإمساك أو تغير في قوام البراز.

فيما يلي أعراض أخرى:

- نزيف في المستقيم أو دم في البراز

- مشاكل بطنية دائمة مثل المغص والغازات والألم.

- قد يكون هناك شعور بأن أمعائك لا تستنزف تمامًا.

- الضعف أو الإرهاق ونقص الوزن غير المبرر إلخ.

"كثير من الأشخاص المصابين بسرطان القولون لا تظهر عليهم الأعراض في المراحل المبكرة من المرض، بمجرد ظهور الأعراض، قد تختلف هذه الأعراض حسب حجم السرطان وموقعه في الأمعاء الغليظة، إذا تم اكتشاف سرطان القولون في المراحل المبكرة، فيمكن أن يكون شفاء فعال. ومع ذلك، في مراحله اللاحقة، قد يصبح قاتلاً للمرضى.

عوامل الخطر لسرطان القولون

يمكن التعرف على سرطان القولون في أي عمر، ومع ذلك، فإن غالبية المصابين بسرطان القولون أكبر من 50 عامًا.

"الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة مثل التاريخ الشخصي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو الأورام الحميدة، والأمراض الالتهابية المزمنة في القولون مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون (مرض التهاب الأمعاء) ، والتاريخ العائلي لسرطان القولون ، والسكري أو مقاومة الأنسولين، وتناول وجبات غذائية منخفضة الألياف ونسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، ونسبة عالية من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، ونمط الحياة المستقرة، والسمنة، والتدخين والاستخدام المفرط للكحول أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون في المستقبل.

"بعض الطفرات الجينية التي تنتقل عبر أجيال من عائلتك يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون بشكل كبير. أكثر المتلازمات الوراثية شيوعًا التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون هي داء السلائل الورمي الغدي العائلي (FAP) ومتلازمة لينش والتي تُعرف أيضًا باسم سرطان القولون والمستقيم الوراثي (HNPCC)، يقول الخبير إن العلاج الإشعاعي الموجه إلى البطن لعلاج السرطانات السابقة قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

تشخيص

لتشخيص المرض، قد يُنصح المريض بالخضوع لتنظير القولون.

"في تنظير القولون، يتم استخدام أنبوب طويل ومرن ورفيع متصل بكاميرا فيديو لعرض القولون والمستقيم بالكامل. وعند العثور على أي مناطق مشبوهة، قد يمرر الأطباء الأدوات الجراحية عبر الأنبوب لأخذ عينات الأنسجة (الخزعات) لتحليلها وإزالة الأورام الحميدة، يتم إجراء اختبارات الدم للحصول على أدلة حول صحتك العامة ، مثل اختبارات وظائف الكلى والكبد، وعلامات الورم مثل S CEA، قد يُنصح أيضًا باختبارات التدريج مثل إجراءات التصوير مثل التصوير المقطعي للبطن والحوض والصدر، والجسم كله PET CT، "يقول الدكتور جاين.

علاج أو معاملة

يقول الدكتور جاين إن الجراحة تعتبر العلاج الأكثر شيوعًا لسرطان القولون.

- استئصال القولون الجزئي أو “Hemicolectomy”: يُعرف هذا أيضًا باسم جراحة استئصال القولون خلال هذه الجراحة، يقوم الجراحون بإزالة جزء من القولون الذي به ورم وبعض الأنسجة السليمة المحيطة به، ثم يتم إعادة توصيل أقسام القولون السليمة في إجراء يسمى المفاغرة.

- استئصال القولون مع فغر القولون الدائم: في هذا يقوم الجراحون بإزالة الجزء الذي يحتوي على ورم في القولون، ومع ذلك في هذه الجراحة لا يمكن ربط أقسام القولون الصحية، هنا يتم إجراء فغر القولون، يتم نقل أمعاء المريض إلى فتحة في جدار البطن بحيث يتم تخزين البراز في كيس.

- استئصال السليلة: خلال هذه الجراحة ، يقوم الجراح بإزالة الأورام الحميدة السرطانية.

- الاستئصال بالترددات الراديوية: في هذا الإجراء، يتم استخدام الحرارة لتدمير الخلايا السرطانية، هنا يمكن الجمع بين الجراحة والعلاج المساعد من قبل الأطباء، يتم علاج السرطان هذا قبل الجراحة أو بعدها، يمكنهم أيضًا استخدام هذه العلاجات لسرطان القولون الذي انتشر أو عاد.

قد تشمل العلاجات:

العلاج الكيميائي: يمكن وصف أدوية العلاج الكيميائي لتقليص الأورام وتخفيف أعراض سرطان القولون.

العلاج الموجه: من خلال هذا العلاج ، يستهدف الأطباء الجينات والبروتينات والأنسجة التي تساعد خلايا سرطان القولون على النمو والتكاثر، غالبًا ما يستخدم الأطباء نوعًا من العلاج الموجه يُعرف باسم العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة، في هذا العلاج ، تُستخدم الأجسام المضادة المُصنَّعة في المختبر لاستهداف الخلايا السرطانية أو الخلايا التي تساعد الخلايا السرطانية على النمو. تساعد الأجسام المضادة في قتل الخلايا السرطانية.

الوقاية من سرطان القولون

يقول الدكتور جين إنه لاكتشاف هذا المرض في مرحلة مبكرة ، يُنصح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا بالخضوع لفحص سرطان القولون. يقول إن الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون يجب أن يفكروا أيضًا في إجراء الفحص عاجلاً.

تغييرات في نمط الحياة لتجنب سرطان القولون

يجب اتباع تعديلات نمط الحياة في الحياة اليومية لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون:

- ادخل مجموعة متنوعة من الفواكه الطازجة والخضروات الورقية والحبوب الكاملة مثل الفواكه والخضروات ذات الأوراق الخضراء والحبوب الكاملة غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة ، والتي قد تلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من السرطان.

- تجنب أو قلل من كمية الكحول التي تتناولها.

قل لا للتدخين.

- تمرن يومياً لمدة 30 دقيقة على الأقل، تذكر أن تستشير طبيبك قبل بدء التمرين.

- حاولي الحفاظ على وزنك من خلال الجمع بين نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة اليومية، إذا كنت بحاجة إلى إنقاص الوزن، فتحدث إلى طبيبك حول الطرق الصحية لتقليل الوزن ببطء عن طريق زيادة كمية التمارين وخفض عدد السعرات الحرارية التي لديك.