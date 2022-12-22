رئيس إندونيسيا يدعو شيخ الأزهر لزيارة البلاد وحضور مؤتمر فقه الحضارة

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، ياقوت خليل قوماس، وزير الشئون الدينية الإندونيسي.

وخلال اللقاء، أبلغ وزير الشئون الدينية الإندونيسي شيخ الأزهر تحيات الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، وتقديره لما يقوم به فضيلته لنشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي، ونشر قيم السلام العالمي والأخوة الإنسانية، وتمنياته لفضيلته بدوام الصحة والعافية، داعيًا فضيلته لزيارة إندونيسيا وحضور فعاليات المؤتمر العالمي الأول لفقه الحضارة، والذي تعقده إندونيسيا في شهر فبراير من العام المقبل.

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر عن تقديره لدعوة الرئيس الإندونيسي لفضيلته لزيارة البلاد، مقدرًا العلاقة الوطيدة والتاريخية التي تربط الأزهر بإندونيسيا، ودور الطلاب الوافدين للدراسة في الأزهر والبعثات الأزهرية بإندونيسيا في ترسيخ هذه العلاقة ومد جذورها عبر التاريخ، مؤكدًا أن طلاب إندونيسيا الدارسين في الأزهر يضربون المثل في الالتزام بالأخلاق والقيم والحرص على تحصيل العلوم.