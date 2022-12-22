الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي

جريدة الدستور

وقعت إدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ، وذلك بهدف تحقيق التعاون المثمر والبناء الذى يسهم فى تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة تساهم في تحسين الصفات الوراثية والإنتاجية للثروة الحيوانية، كذلك التطبيق العملي للمشروعات البحثية ، فضلاً على تبادل الخبرات العلمية للارتقاء بمنظومة العمل البحثى لكلا الجانبين. 

 وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية، ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجهات البحثية المختلفة لتحقيق التعاون العلمى فى شتى المجالات.

وألقى اللواء طبيب بيطرى أحمد محمد الشاذلى مدير إدارة الخدمات البيطرية كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لإدراة الخدمات البيطرية، للارتقاء بمنظومة العمل البحثي لتواكب التطورات التكنولوجية العالمية في ذلك التخصص، مؤكداً أن اتباع أحدث المعايير والأسس العلمية بالتعاون مع مختلف الجهات بهدف توفير المناخ الملائم لتحسين جودة الثروة الحيوانية .

فيما أعرب الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن تقديره البالغ للجهود التى تبذلها القوات المسلحة لتطوير المجالات البحثية ، مشيراً إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعظيم الاستفادة من مختلف البحوث المتاحة لضخ العديد من المنتجات المتميزة للسوق المصري التي تستند إلى المعارف الفنية والتكنولوجية المتولدة عن المشروعات البحثية التطبيقية، بهدف تعميق الصناعات المحلية والوطنية وخفض الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصدير.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من مسؤولي أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .

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