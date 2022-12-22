الخميس 22 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنظيم 9 رحلات توعية سياحية لـ500 طالب وطالبة خلال شهرين بسوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تنظيم 9 رحلات توعية سياحية لـ500 طالب وطالبة بـ20 مدرسة من مختلف قرى ومدن المحافظة، قامت بتنظيمها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، في الفترة من منتصف أكتوبر الماضي وحتى منتصف ديسمبر الجاري.

 يأتي ذلك ضمن برنامج التوعية السياحية لطلاب المدارس، الذي أعدته المحافظة بواقع رحلة كل أسبوع، حتى شهر أبريل العام المقبل؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن العمل على تنشيط السياحة الداخلية، ونشر الوعي السياحي والأثري بين أبناء المحافظة، خاصة طلاب المدارس.

من جهته، أوضح أسامة المصري، مدير عام السياحة بالمحافظة، أنه تم كذلك تنظيم عدد من الندوات التوعوية حول السياحة في سوهاج بإدارتي المنشاة والمراغة التعليمية، مشيرًا إلى أن تلك الندوات استهدفت 1200 طالب بعدد 12 مدرسة حتى الآن، لافتًا إلى استمرار ندوات التوعية السياحية بالمدارس حتى نهاية العام الدراسي الحالي، وذلك في إطار خطة المحافظة للتنمية السياحية المستدامة 2030، ورفع الوعي السياحي والأثري لدى طلاب المدارس وفئات المجتمع كافة.

أبناء المحافظة إقليمية اكتوبر الماضي التوعوية التوعية السياحية الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة السياحية المستدامة المعارض والمنافذ المواد الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

6 قرارات جديدة للحكومة فى اجتماعها الأسبوعي

مدبولى: تسريع إجراءات الإفراج عن السلع بالجمارك خاصة الأساسية منها

العثور على جثة سيدة بمنزلها بالفيوم

مجلس الوزراء يستبعد 48 نشاطًا للمحال العامة من شرط الموافقة الأمنية للترخيص

ضبط أجنبيين بحوزتهما عملات مقلدة قبل ترويجها بمدينة بدر

نساء يتظاهرن ضدّ حرمانهن من التعليم الجامعي في كابول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»