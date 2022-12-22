جمال بيومى: مصر قدمت شخصيات بارزة فى التاريخ الدبلوماسى المصرى والعالمى

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه تمت إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام لمدة عامين بعد حصولها على تأييد المجموعة الإفريقية في نيويورك.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في مداخلة هاتفية ببرنامج على القناة الأولى الفضائية، أن مصر عضو مؤسس في الأمم المتحدة منذ عام 1946 ولدينا إسهامات كثيرة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان أحد الذين صاغوه هو السفير محمود عزمي أول سفير لمصر بالأمم المتحدة.

- مصر قادرة على أن تكون صوتًا أمينًا جاذبًا للاستقرار في أي مكان تتدخل فيه

وأكد "بيومي" أن مصر قادرة على أن تكون صوتًا أمينًا جاذبًا للاستقرار في أي مكان تتدخل فيه، مضيفًا: مصر شاركت في إنشاء الكثير من المؤسسات الأممية، كما احتفلت مصر في مارس الماضي بمرور 100 سنة على إنشاء وزارة الخارجية الحديث.

وتابع أنه شارك في الإشراف على رسالة دكتوراه جاء فيها أن تاريخ الدبلوماسية المصرية يرجع إلى 2000 سنة قبل الميلاد، أي أن مصر تمارس الدبلوماسية منذ 4000 سنة، مؤكدًا أن أول معاهدة في التاريخ هي معاهدة قادش التي عقدتها مصر آنذاك مع أعدائها عقب المعركة.

- إفريقيا مظلومة على مستوى الاقتصاد

ونوه إلى أن مصر قدمت شخصيات بارزة في التاريخ الدبلوماسي المصري والعالمي، كما اشتركت في عمليات سلام كثيرة حول العالم، مثل الكونغو في ستينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى غانا وعدد كبير من الدول الإفريقية.

واختتم أنّ قارة إفريقيا مظلومة من حيث الاستقرار وكثرة النزاعات، كما أنها مظلومة على مستوى الاقتصاد، ومن أفقر قارة في العالم هي أن إفريقيا ولكنها ترسل بأموال إلى الدول المتقدمة في أمريكا وأوروبا بشكل يفوق الأموال التي دخلها بسبب منظومة الديون التي تفوق قدراتها التصديرية وجذب الاستثمار.