الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أمين «الأعلى للثقافة» يسلم فاطمة المعدول شهادة تقدير جائزة كامل كيلانى

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

سلم الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الكاتبة فاطمة المعدول شهادة التقدير الخاصة بحصولها على جائزة كامل كيلاني، وذلك على هامش ندوة "رسومات كتب الأطفال" التي أقيمت بالمجلس.

وجائزة كامل كيلاني لأدب الطفل ورسومه هي أكبر جائزة لأدب الطفل ورسومه في مصر الآن، وهي تقارب جائزة الدولة للتفوق من حيث أهميتها وقيمتها المادية، وقد فازت بها هذا العام الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول في الأدب عن مجمل أعمالها في الكتابة وثقافة الطفل وفنونه، كما فازت بها أيضًا الفنانة سمر صلاح الدين عن مجمل أعمالها لرسوم الأطفال.

أما عن فاطمة المعدول فهي كاتبة مصرية، ولدت في القاهرة، وحصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية في 1970، وعينت بقصر ثقافة الطفل بالثقافة الجماهيرية في 1972، سافرت في 1977 في بعثة للمجر لدراسة مسرح الطفل، عملت مديرًا لقصر ثقافة الطفل في 1978، ومن ثم مدير إدارة ثقافة الطفل بالثقافة الجماهيرية في 1980، ومن ثم مدير عام المسرح القومي للأطفال في 1983، وكانت أول امرأة في منصب مدير عام ثقافة الطفل في 1996، وأصبحت رئيس المركز القومي لثقافة الطفل في 1998.

كتبت وأخرجت العديد من مسرحيات الأطفال، وألفت أكثر من 50 كتاب أدبي للأطفال في كل الأعمار، وأخرجت أعمالًا متنوعة مسرحية وسينمائية قصيرة، وكذلك أقامت وأشرفت على ورش عمل ودورات تدريبية للعاملين في أدب الطفل وفنون الحكي ومكتبات الأطفال ومسرح الطفل (عرائس وبشري) والعديد من الورش المسرحية للأطفال المعاقين والأسوياء وقدمت أول مسرح للمعاقين في مصر.

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ندوة رسومات كتب الأطفال المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الكاتبة فاطمة المعدول جائزة كامل كيلاني

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