«كوليبالى كلمة السر».. الأهلى يسعى لضم هداف الدورى التونسى

أفادت تقارير صحفية، اليوم الخميس، بأن محمد الضاوي "كريستو" هداف النجم الساحلي، أصبح هدفًا رئيسيًا لمسئولي القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الشتوي المقبل 2023.

ووفقًا لما ذكره موقع "فووت 24" التونسي: "فإن الأهلي يدرس التقدم بعرض مباشر للمسئولين في نادي النجم الساحلي، للحصول على خدمات المهاجم، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق التونسي، وهو ما جعل اللاعب محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية بخلاف الأهلي".

وأوضحت الصحفية: أن الأهلي دخل بالفعل في مفاوضات مع اللاعب لجس نبض ومعرفة موقفه من الانضمام للقلعة الحمراء من عدمه.

ويحتل الضاوي صدارة ترتيب هدافي الدوري التونسي في الموسم الحالي برصيد 5 أهداف، كما صنع هدفين فى 6 جولات.

وتجدر الإشارة إلى أن عقد محمد الضاوي "كريستو"، ممتد مع النجم الساحلي حتى عام 2025، ويجيد المهاجم شغل مركزي الجناح وصانع الألعاب.

ويسعى مسئولو المارد الأحمر لاستغلال وجود مستحقات مالية متأخرة على نادي النجم الساحلي التونسي، متعلقة بغرامة المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي، في حسم صفقة "كريستو" خلال الميركاتو الشتوي المرتقب.