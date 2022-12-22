الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزير البترول يستعرض الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى 2025

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عرض المهندس طارق الملا، وزير البترول، الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط، باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية، وبإجمالي استثمارات حوالي 2,1 مليار دولار، حيث من المتوقع طبقاً للنتائج الأولية الحالية أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعي والبترول.

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عن قناة السويس

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