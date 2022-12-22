افتتاح معرض «مبدعون بطابع خاص» بقاعة الهناجر بدار الأوبرا

تفتتح الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، معرض "مبدعون بطابع خاص" الذي تقيمه الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وسيتم افتتاح المعرض في تمام السابعة مساء يوم 26 ديسمبر الجارِ، وذلك بقاعة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، لمجموعة متميزة من المبدعين في مجال الفن التشكيلي من ذوي الاحتياجات الخاصة وهم: خالد عمار، هشام طه، حامد عبد الرحمن، أمل السيد البدوي، أحمد عاطف، ندى علام، ريم أحمد حسن، تامر رأفت القطب، مريم وجيه فؤاد، أمل عبدالعظيم، حنان توفيق الغزالي، مصطفي أحمد، محمد العشري، حنان النحراوي، رضا فضل، آية عبد الفتاح، مريم خالد بدر، كيفين أميل البير، كرلس صبحي، مريم هلال، سيد منصور.

جدير بالذكر أنه بعد انتهاء مراسم الافتتاح سيتم توزيع شهادات تقدير قصور الثقافة على الفنانين المشاركين في المعرض.