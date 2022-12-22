الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

نصائح للعناية بجلد الحيوانات الأليفة هذا الشتاء

الحيوانات الأليفة
الحيوانات الأليفة

من خلال اتخاذ بضع خطوات إضافية لحماية جلد حيوانك الأليف في الشتاء، يمكنك المساعدة في الحفاظ على صحته وسعادته طوال الموسم.

تذكر أن حيواناتنا الأليفة تحتاج أيضًا إلى الدفء، تمامًا مثلنا من المهم أن تعتني بجلد حيوانك الأليف خلال فصل الشتاء تمامًا كما تفعل أنت بنفسك، حيث يحتاج جسمنا إلى الحفاظ على توازن المواد الكيميائية والبكتيريا والرطوبة ليبقى ناعمًا ومرنًا ومريحًا، هذا هو الحال مع أطفالنا الفراء أيضًا، هم أيضًا يواجهون مشكلات مماثلة.

ووفقًا لموقع "hindustantimes" تحتاج بشرتهم إلى حماية إضافية لإبعاد الأمراض الجلدية المتعلقة بالشتاء  من خلال اتخاذ بضع خطوات إضافية لحماية جلد حيوانك الأليف في الشتاء، يمكنك المساعدة في الحفاظ على صحته وسعادته طوال الموسم. 

1. الحفاظ على نظافة حيوانك الأليف: يمكن أن يساعد الاستمالة المنتظمة في الحفاظ على جلد حيوانك الأليف ومعطفه صحيًا ويمنع جفاف الجلد المتقشر، استخدم فرشاة أو مشطًا مناسبًا لنوع معطف حيوانك الأليف وتأكد من تنظيفه في اتجاه نمو الشعر.

2. حافظ على رطوبة حيوانك الأليف: يمكن أن يؤدي الجفاف إلى جفاف الجلد وحكة، لذا تأكد من أن حيوانك الأليف يمكنه الوصول إلى المياه النظيفة والعذبة في جميع الأوقات، قد تحتاج إلى زيادة كمية الماء التي يشربها حيوانك الأليف خلال أشهر الشتاء، حيث يمكن أن يساهم الهواء الداخلي الجاف في الجفاف.

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3. استخدم المرطب: يمكن للهواء الداخلي الجاف أن يجفف جلد حيوانك الأليف، يمكن أن يساعد استخدام المرطب في إضافة الرطوبة إلى الهواء والحفاظ على بشرة حيوانك الأليف رطبة.

4. تجنب الحمامات الساخنة: الماء الساخن يمكن أن يجرد جلد حيوانك الأليف من زيوته الطبيعية، مما يؤدي إلى جفاف الجلد والحكة، استخدم الماء الفاتر بدلاً من ذلك وتجنب استخدام الشامبو بشكل متكرر، إذا احتاج حيوانك الأليف إلى الاستحمام، استخدم شامبو أو بلسمًا مرطبًا للمساعدة في تهدئة وترطيب بشرته.

5. استشر طبيبك البيطري: إذا لاحظت أن جلد حيوانك الأليف شديد الجفاف أو حكة، أو إذا كان لديه أي مشاكل جلدية مستمرة على الرغم من جهودك للحفاظ على صحة بشرته، فمن الجيد استشارة الطبيب البيطري، يمكنهم المساعدة في تشخيص أي أمراض جلدية أساسية والتوصية بالعلاج المناسب.

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