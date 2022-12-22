التحقيق فى إنهاء حياة شاب بحادث مرورى مروع بالسلام

تباشر نيابة السلام تحقيقاتها في واقعة إنهاء حياة شخص أسفل عجلات سيارة بمنطقة السلام، وأمرت بالاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة بالمنطقة محل الواقعة تمهيدا لتفريغها، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بإنهاء حياة شاب بحادث مروري مروع بدائرة قسم شرطة السلام.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب بأحد شوارع منطقة السلام وتم نقله تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية تبين أن الشاب توفى إثر دهسه أسفل عجلات سيارة ملاكي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.