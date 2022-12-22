في حفل اليوم.. كاتدرائية حلوان تكرم أبطال مصر ومبادرة لـ«الشكر»

استقبالًا للعام الجديد وبمشاركة «قلب داود»

تطلق كاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان، برعاية آباءها السبعة، وبإشراف القس دافيد نبيل، مسؤول خدمة الشباب، وتنسيق رامي ريمون، المدير التنفيذي للحفل، حفلها السنوي للاحتفال بختام عام 2022 واستقبال عام 2023، وذلك اليوم الخميس الموافق 22 من ديسمبر.

ووفق الكاتدرائية- يبدأ الحفل بصلوات البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشريكه في العمل الرسولي الأنبا بيسنتي، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو وكل تخومها، وبمباركة وحضور القمص ميخائيل جرجس وكيل إيبارشية حلوان والمعصرة.

والحفل بحسب الكنيسة نتاج تعاون خدمي كبير من شبابها وخدامها ومحبيها، الذين جمعهم روح المحبة التي اعتادت عليها كاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان؛ لتثمر هذه المحبة عن حفلا يسعد به كل أبناء الكنيسة من كافة اطيافهم وأعمارهم.

ويُستهل الحفل بتقديم الصلوات الليتورجية، حيث يشترك الحضور في الصلوات، خلال طقس رفع بخور عشية، الذي يقوده ويجهز المذبح خلاله خارجيًا القس بولا فارس، والذي تستهله الكنيسة القبطية دومًا بصلاة الشكر، على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.

زفة للعذراء وعرضًا موسيقيًا.. وشعرًا في حب مصر

هذا ويتخلل طقوس رفع البخور، زفة كبيرة يقودها رعاة الكنيسة، ويتقدمهم وكيل المطرانية، لأيقونة السيدة العذراء مريم، لتجوب أرجاء الكنيسة من الخارج والداخل، وتأتي زفة السيدة العذراء على أنغام الأحان القبطية التراثية التي يُنشدها خوروس الشهيد اسطفانوس، للشمامسة والمرتلين، بقيادة القس اسطفانوس سمير، المشرف أيضًا على فريق خدام الاستقبال والضيافة.

ويشرف على حفظ عملية النظام الكامل خلال الزفة، فريق «تي بارثينوس» الكشفي الخاص بالكنيسة، ويعقب صلوات العشية عرضًا موسيقيًا، لأشهر ترانيم الشهر الكيهكي، الذي تمر به الكنيسة حاليًا، يقدمه مجموعة من شباب الكنيسة الموهوب في المجال الموسيقي والفني.

كما يلقي الشاعر فادي قديس، قصيدة من الأبيات الزجلية الحرة، المكتوبة خصيصًا في حب الوطن؛ للتعبير عن المكانة الرفيعة لمصر في قلب كل قبطي.

مبادرة لـ«الرضا والشكر»

في ظل بعض الأجواء الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، والمتمثلة في تحريك بعض الأسعار، استهدفت كاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان، زرع قيمة الشكر والرضا في نفوس الشباب المشارك بالحضور بكافة فئاته العمرية، إيمانًا من الكنيسة بأن الشباب هم مستقبل مصر ومستقبل المجتمع.

يأتي ذلك في كلمة روحية، يُلقيها المُحاضر أشرف جورج، أحد خُدام ومُحاضري أسقفية الشباب الأقباط الأرثوذكس، ويأتي ذلك حرصًا من الكنيسة على محاربة آفة «التذمر» التي لا مناص منها إلا بتوجيه الشكر الدائم لله.

أبطال مصر

يعقب الكلمة الروحية فقرة التكريمات، التي يقودها عدد من شباب الكاتدرائية الموهوبين والدارسين للعمل الإعلامي مثل كيرستين موريس وميرنا خليل وسارة عفت ومارتينا ميلاد، حيث يتم تكريم كل من .. فريق الكرة الطائرة الخاص بكاتدرائية حلوان، والذي نجح في اقتناص المركز الأول، خلال دورات ومسابقات مهرجان الكرازة المرقسية لصيف 2022.

كما تُكرم الكاتدرائية البطل المصري جون خالد، لاعب المنتخب الوطني لذوي القدرات الخاصة، بصفته أحد أبناءها، إذ رفع اسم مصر عاليًا، كونه بطلًا عالميًا من أبطال «كرة الريشة الطائرة»، إذ حصل على الميدالية الذهبية بعد فوزه بمرتبة المركز الأول في مسابقة الزوجي المختلط على مستوى العالم- فئة ذوي الهمم، مما دفع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتكريمه ضمن واحدة من احتفاليات «قادرون باختلاف»، والذي خطف قلوب المصريين جميعًا عقب اللقطة الأشهر التي جمعت بين فخامة الرئيس وبينه إذ عانقه جون بكل حب.

قلب داود

تستكمل كاتدرائية حلوان حفلها الوداعي لـ2022، بعرضًا يتسم بالروحانية، يُقدمه فريق «قلب داود» وهو الفريق الرسمي للترانيم والإنشاد الروحي، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالإسكندرية، والمعروفة باسم الكنيسة المرقسية الكبرى، حيث يُقدم الفريق باقة من الترانيم الروحية بين التراثية والخاصة بالفريق، والتي تتناول عدة موضوعات هامة، أبرزها ميلاد السيد المسيح، واستقبال العام الجديد، وكذلك محاسبة النفس، وتقديم التوبة، وتقوية الروابط بين الفرد وبين الله القدوس، وغيرها من أمور روحية، ترى الكنيسة أنها الأبقى إذ لن ينفع المرء أمرًا سوى علاقته بالله.

عرضًا لأيقونة العائلة المُقدسة

ينتهي الحفل عقب العرض الروحي لفريق قلب داود، بعرضًا من تصميم شباب الكنيسة لأيقونة العائلة المقدسة في الفناء الواسع، لتودع الكنيسة العام، مستقبلًا عامًا جديدًا، ترجو فيه كل خير وسلام لمصر والعالم أجمع.

هذا وتؤكد كاتدرائية حلوان والمعصرة، على أنه يقوم على خروج الاحتفالية بصورة تشرف الوطن والكنيسة، جيش من الخدام المتطوعين، الذين يرفعون راية المحبة لكل إنسان خلقه الله في كافة أقطار العالم.

ويأتي الحفل برعاية أباء كاتدرائية السيدة العذراء وهم القس مرقوريوس نبيل، القس كيرلس خير الله، القس رويس شاكر، القس بولا فارس، القس دافيد نبيل، القس اسطفانوس سمير، القس شنودة ماهر.