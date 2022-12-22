«البحوث الزراعية» تنظم ورشة عمل حول الكتابة العلمية والنشر الدولي

نظم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتعاون مع معهد الإرشاد الزراعي، سيمنار عن الكتابة العلمية والنشر الدولي، بحضور الدكتور رمضان محمد، وكيل معهد البساتين، للإرشاد والتدريب والدكتورة جيهان حسن، وكيل المعهد للبحوث.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد البساتين، إن الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الباحثين بالمعهد بالطريقة الصحيحة للكتابة العلمية للبحوث وكذللك طريقة التعرف على أفضل المجلات العلمية في مجال النشر الدولي، وقد ألقت هذا السيمنار الدكتورة هبة عصام رئيس بحوث بمعهد الإرشاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية.

وكان قد نظم الإثنين الماضي يوم حقلي بعنوان انتخاب الهجن الجديدة من الطماطم المحلية الجديدة، وفي هذا السياق قام الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، باستعرض الهجن الجديدة لمحصول الطماطم بالبرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر بمحطة بحوث قها بالقليوبية.