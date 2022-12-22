الخميس 22 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«اتصالات النواب»: استراتيجية لرفع كفاءة الإنترنت باستثمارات 40 مليار جنيه

النائب أحمد حته
النائب أحمد حته

أكد النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على أهمية تطوير البنية التحتية للاتصالات، مشيدا بجهود وزارة الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات من خلال ضخ استثمارات نحو 60 مليار جنيه أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية المعلوماتية خلال الثلاثة أعوام الماضية (2019- 2021)، ما ساهم في رفع كفاءة الإنترنت لتحتل مصر المرتبة الأولى إفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت.

وقال أحمد حتة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الاستراتيجية التي أعلنتها الوزارة تستهدف مضاعفة متوسط سرعات الإنترنت الثابت خلال المرحلة القادمة وإتاحة النفاذ اليها لجموع المواطنين بكافة المناطق المأهولة بالسكان، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية توفير الإنترنت فائق السرعة كأحد مقومات توفير حياة كريمة للمواطنين في أنحاء مصر.

وأضاف أن تنفيذ الاستراتيجية يأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ مستهدفات التحول الرقمي وإتاحة الخدمات الرقمية بجودة عالية وبطريقة سهلة وميسرة للمواطنين، حيث تعد جاهزية البنية الأساسية للاتصالات الركيزة الأساسية لتنفيذ مستهدفات التنمية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف عضو لجنة الاتصالات أن الوزارة تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تطوير البنية التحتية، باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار جنيه بهدف التوسع في إنشاء شبكات الألياف الضوئية "الفايبر" في المدن والقرى على مستوى الجمهورية لتوفير  خدمات الإنترنت.

وشدد حتة على أهمية تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمشروعات رفع كفاءة البنية الأساسية والتوسع في إتاحة خدمة الإنترنت الثابت عريض النطاق للمواطنين على مستوى الأفراد والمؤسسات خلال الفترة 2022 – 2025 من خلال خطط مرحلية لرفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الاتصالات الأرضية ومنها مشروعات تطوير ورفع كفاءة وإحلال البنية الأساسية للاتصالات بالاعتماد على شبكات الألياف الضوئية لعدد 4 ملايين وحدة سكنية بالمدن القائمة والجديدة بمختلف المحافظات ومشروعات تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، والتي تستهدف إنشاء بنية أساسية للاتصالات بالاعتماد على شبكات الألياف الضوئية لعدد 9 ملايين وحدة سكنية وإنشاء بنية أساسية للاتصالات بالاعتماد على شبكات الألياف الضوئية بالمناطق المحرومة والحدودية والنائية غير المجدية اقتصادياً لعدد 150 ألف وحدة سكنية.

النائب أحمد حتة لجنة الاتصالات بمجلس النواب البنية التحتية وزارة الاتصالات الجهاز القومي للاتصالات تطوير البنية التحتية المعلوماتية رفع كفاءة الإنترنت

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

خبير تربوي يعلق على قرارات وزير التعليم بشأن عودة نظام البوكليت

رئيسة تنزانيا تشكر الرئيس السيسى لتعاونه فى مشروع سد جوليوس نيريرى

«المشاط» تبحث الاستعدادات النهائية لإطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين مصر والأمم المتحدة

لحوم وبنزين وسجائر.. ضبطيات لحملات مباحث التموين لمحاربة جشع التجار

شاهد عيان على مقتل «محامي كرداسة»: «المتهم قالّي لو مجبش ملفات القضايا بتاعتي هقتله»

التصديرى للصناعات الهندسية يوقع بروتوكول تعاون مع TUV Austria لتسهيل النفاذ للسوق السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»