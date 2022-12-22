الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 71.7 طن أرز حجبت عن التداول في مركز أولاد صقر بالشرقية

ارز
ارز

قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتم التكليف بتشديد الرقابة على الأسواق وخاصة في مجال سلعة الأرز الأبيض والشعير لموسم حصاد عام 2022. 

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الرقابة التموينية وجهت ضربة موجعة لتجار السوق السوداء والمتلاعبين بمقدرات الوطن، وبناء على المعلومات الواردة والتي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الأرز الشعير في مخزنه بقرية السعادات مركز اولاد صقر.

  وتم تشكيل حملة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة محمود جبر كبير مفتشي المديرية بالاشتراك مع حملة مباحث التموين بالشرقية، برئاسة العميد محسن القلش والعقيد ضياء سعيد، وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من الأرز الشعير قدرها 71 طن و720كجم كانت مخبأة بمخازن بناحية قرية السعادات اولاد صقر.

وتم نقل الكميات المضبوطة إلى أحد المضارب والتحفظ عليها بالمضرب ، بموجب اقرار استلام مضبوطات علي صاحب المضرب علي سبيل الأمانة على ذمة المحضر رقم 13135 جنح اولاد صقر.

 ويجري عرض المحضر والمتهم علي النيابة العامة، لإجراء التحقيقات اللازمة، بشأن الواقعة هذا وجاري المتابعة المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والحفاظ على مقدرات الوطن.

أرز الأبيض أرز الشعير التموين والتجارة الداخلية الخارجين عن القانون السوق السوداء الرقابة التموينية

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وائل لطفي

عن قناة السويس

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