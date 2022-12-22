الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه أسيوط» تستعرض إنجازات بوابة التواصل التقني مع المواطنين خلال 2022

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط

حقق المركز الإعلامي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد طفرة مشهودة خلال العام الحالي والذي أوشك أن ينقضي بعد مرور عدة أيام، معهدا بمواصلة إنجازاته خلال العام الجديد بلمحات تقنية وإعلامية جديدة يسعى من خلالها إلى تدعيم قنوات التواصل مع العملاء الكرام وترسيخ جسور الثقة بينهم وبين مختلف الأيدي العاملة في خدمة المواطنين من أبناء مياه أسيوط.

واستعرض المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أهم إنجازات المركز الإعلامي للشركة باعتباره أولى قنوات التواصل غير المباشرة مع المواطنين والتي توجه الشركة كامل طاقتها لتحسين سبل التواصل مع المواطنين وتذليل أي عائق يحول دون تقديم الخدمة بشكل يليق بهم.

وصرح رئيس الشركة أن المركز الإعلامي تمكن من تحقيق أكثر من ٣٣٠ تغطية إعلامية لأهم الأحداث الجارية في الشركة من افتتاح لمراكز خدمية وبدء تشغيل عدد من المشروعات ودخول الخدمة لمشروعات جديدة وانعقاد اجتماعات لتحريك عجلة العمل وتحفيز عجلة الإنتاج بمبادرة تطوير قري الريف المصري وتحقيق نهضة خدمية في مختلف قطاعات الشركة وتفعيل خدمات جديدة بمراكز خدمة العملاء أو الخط الساخن وإقامة دورات تدريبية للنهوض بالكفاءة الوظيفية لأبناء الشركة.

 وأضاف أيضا أن المركز الإعلامي تمكن من عمل ٧٢ لقاء إعلاميا لقيادات الشركة و١٨٠ تغطية لفاعليات التوعية بالشركة، كنوع من المشاركة المجتمعية لتثقيف طوائف المجتمع المدني ورفع مستوى الوعي المائي تجاه ترشيد استهلاك المياه.

وعقب الشرقاوي أن المركز الإعلامي عمد إلى توثيق أنشطة للشركة من إقامة حفلات وأنشطة ترفيهية وزيارات ميدانية وجولات تدريبية بواقع 155 نشاط، وتمكن من إنجاز 56 فيلما وتوثيقا و85 نشاطا لتعزيز الأعمال القائمة بالمبادرة الرئاسية بعدد 7 مراكز على مستوى محافظة أسيوط.

أسيوط والوادي الجديد استهلاك المياه التواصل مع المواطنين الشرب والصرف الصحي العضو المنتدب للشركة بأسيوط والوادي الجديد ترشيد استهلاك المياه تطوير قرى الريف المصري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة قرى الريف المصري

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