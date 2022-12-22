15 عملا وثائقيا ضمن الترشيحات النهائية للأوسكار 95
أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور، المسؤولة عن توزيع جوائز الأوسكار قائمة ترشيحاتها القصيرة لأفضل الأعمال السينمائية التي صدرت خلال عام 2023.
وأفصحت الأكاديمية عن الترشيحات الشبة نهائية لقائمة الأفلام الوثائقية وكانت كالتالي.
All That Breathes, HBO Documentary Films/Sideshow
All the Beauty and the Bloodshed, Neon
Bad Axe, IFC Films
Children of the Mist, Varan Vietnam/CAT& Docs
Descendant, Netflix
Fire of Love, National Geographic Documentary Films/Neon
Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song, Sony Pictures Classics
Hidden Letters, Cargo Film & Releasing
A House Made of Splinters, Madman Entertainment
The Janes, HBO Documentary Films
Last Flight Home, MTV Documentary Films
Moonage Daydream, Neon
Navalny, CNN/Warner Bros.
Retrograde, National Geographic Films
The Territory, National Geographic
سيتم الإعلان عن الترشيحات لجوائز الأوسكار الخامسة والتسعين يوم الثلاثاء 24 يناير 2023، وستجرى الجولة النهائية للتصويت من 2 إلى 7 مارس، وسيقام البث التلفزيوني، الذي يقدمه جيمي كاميل، يوم الأحد 12 مارس 2023، على الهواء مباشرة على ABC من مسرح دولبي الشهير.