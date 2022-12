15 عملا وثائقيا ضمن الترشيحات النهائية للأوسكار 95

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور، المسؤولة عن توزيع جوائز الأوسكار قائمة ترشيحاتها القصيرة لأفضل الأعمال السينمائية التي صدرت خلال عام 2023.

وأفصحت الأكاديمية عن الترشيحات الشبة نهائية لقائمة الأفلام الوثائقية وكانت كالتالي.

All That Breathes, HBO Documentary Films/Sideshow

All the Beauty and the Bloodshed, Neon

Bad Axe, IFC Films

Children of the Mist, Varan Vietnam/CAT& Docs

Descendant, Netflix

Fire of Love, National Geographic Documentary Films/Neon

Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song, Sony Pictures Classics

Hidden Letters, Cargo Film & Releasing

A House Made of Splinters, Madman Entertainment

The Janes, HBO Documentary Films

Last Flight Home, MTV Documentary Films

Moonage Daydream, Neon

Navalny, CNN/Warner Bros.

Retrograde, National Geographic Films

The Territory, National Geographic

سيتم الإعلان عن الترشيحات لجوائز الأوسكار الخامسة والتسعين يوم الثلاثاء 24 يناير 2023، وستجرى الجولة النهائية للتصويت من 2 إلى 7 مارس، وسيقام البث التلفزيوني، الذي يقدمه جيمي كاميل، يوم الأحد 12 مارس 2023، على الهواء مباشرة على ABC من مسرح دولبي الشهير.