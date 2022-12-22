الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استخراج جثة طالب لقي مصرعه غرقًا بمصرف في المنوفية

جثة
جثة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن المنوفية، من استخراج جثمان طالب لقي مصرعه غرقًا داخل مصرف بالمنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وحررت القوة الأمنية محضرًا بالواقعة حمل رقم 7547 إداري مركز منوف لسنة 2022، وذلك بعد سماع أقوال شهود العيان وأسرة الطالب المتوفي، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي قررت التصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.

وترجع أحداث الواقعة لتلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد ورود بلاغ غرق طفل داخل مصرف سبل التابع لدائرة المركز، وعلى الفور، تم التنسيق مع الحماية المدنية لدفع بقوة من قسم الإنقاذ النهري للبحث عن الجثمان وانتشاله.

وبالانتقال والفحص، تبيّن غرق (ي، ح، ع) - 10 سنوات - مقيم طملاي دائرة المركز، وبسؤال شهود العيان وذويه أكدوا أن الطفل كان يمر أعلى معدية خشبية على مصرف سبل، واختل توازنه وسقط في المصرف، وفشلت محاولات إنقاذ حياته.

وتمكنت قوة من الإنقاذ النهري بالمنوفية من انتشال جثمان الطفل، ونُقِلَ الجثمان إلى مستشفى منوف العام، لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية، وأوضح مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة أسفكسيا الغرق.

اتخاذ كافة الإجراءات إخطار اختل توازنه ارتداء الكمامات الطبية أحداث الواقعة اجراءات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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