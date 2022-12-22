الخميس 22 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

صفاء أبوالسعود: المنتج محمد عمارة ساهم في جزء كبير من تاريخنا الفني

المنتج الكبير محمد
المنتج الكبير محمد عمارة

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، المنتج الكبير محمد عمارة، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء بعد رحلة فنية عظيمة، كان خلالها من أبرز صناع السينما المصرية.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود في بيان صحفي، إن المنتج محمد عمارة قدم الكثير من الأعمال الفنية الهامة في السينما والمسرح والتلفزيون، وساهم من خلال هذه الأعمال في صناعة جزء كبير ومهم من تاريخنا الفني، الذي سيظل فخرا للأجيال الحالية والقادمة، رحم الله الفنان والإنسان محمد عمارة وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن المنتج الراحل هو نجل المخرج الكبير إبراهيم عمارة، وعمل في فترة الخمسينيات كمساعد مخرج في العديد من كلاسيكيات السينما المصرية منها أفلام "هجرة الرسول"، "لحن الوفاء"، "سمارة"، و"الحبيب المجهول".

وفي بداية الستينيات عمل محمد عمارة، كمصور ومدير تصوير في عشرات الأفلام السينمائية مثل "نشال رغم أنفه"، "أشجع رجل في العالم"، "الرغبة والضياع"، "الفاتنة والصعلوك"، "ألو أنا القطة"، "الأرملة العذراء" و"أحلى أيام العمر".

واتجه "عمارة" خلال فترة السبعينيات إلى الإنتاج حيث قدم العديد من الأعمال الهامة منها "مدرستي الحسناء"، "قصة الحي الغربي"، "الفاتنة والصعلوك" و"ياما أنت كريم يا رب"، بالإضافة إلى إنتاجه لمجموعة من أهم بطولات الفنان محمد صبحي مثل مسلسلات "ونيس" و"فارس بلا جواد" ومسرحيات "لعبة الست"، "كارمن" و"سكة السلامة"، وكانت آخر أعماله عام ٢٠٠٧ من خلال مسلسل "دنيا" بطولة محمود قابيل ومحمد رياض.

وأنتج مجموعة من أهم بطولات الفنان محمد صبحي مثل مسلسلات "ونيس" و"فارس بلا جواد" ومسرحيات "لعبة الست"، "كارمن" و"سكة السلامة"، وكانت آخر أعماله عام ٢٠٠٧ من خلال مسلسل "دنيا" بطولة محمود قابيل ومحمد رياض. ي يب يب ييس

الرغبة والضياع الخ الراحل التلفزيون الأعمال الفنية الها إبراهيم عمارة الخمسينيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

رئيسة تنزانيا تشكر الرئيس السيسى لتعاونه فى مشروع سد جوليوس نيريرى

خبير تربوي يعلق على قرارات وزير التعليم بشأن عودة نظام البوكليت

شاهد عيان على مقتل «محامي كرداسة»: «المتهم قالّي لو مجبش ملفات القضايا بتاعتي هقتله»

«المشاط» تبحث الاستعدادات النهائية لإطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين مصر والأمم المتحدة

التصديرى للصناعات الهندسية يوقع بروتوكول تعاون مع TUV Austria لتسهيل النفاذ للسوق السعودية

قمة الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا فى 3 فبراير والموقع لم يُحدد بعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»