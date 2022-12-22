صفاء أبوالسعود: المنتج محمد عمارة ساهم في جزء كبير من تاريخنا الفني

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، المنتج الكبير محمد عمارة، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء بعد رحلة فنية عظيمة، كان خلالها من أبرز صناع السينما المصرية.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود في بيان صحفي، إن المنتج محمد عمارة قدم الكثير من الأعمال الفنية الهامة في السينما والمسرح والتلفزيون، وساهم من خلال هذه الأعمال في صناعة جزء كبير ومهم من تاريخنا الفني، الذي سيظل فخرا للأجيال الحالية والقادمة، رحم الله الفنان والإنسان محمد عمارة وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن المنتج الراحل هو نجل المخرج الكبير إبراهيم عمارة، وعمل في فترة الخمسينيات كمساعد مخرج في العديد من كلاسيكيات السينما المصرية منها أفلام "هجرة الرسول"، "لحن الوفاء"، "سمارة"، و"الحبيب المجهول".

وفي بداية الستينيات عمل محمد عمارة، كمصور ومدير تصوير في عشرات الأفلام السينمائية مثل "نشال رغم أنفه"، "أشجع رجل في العالم"، "الرغبة والضياع"، "الفاتنة والصعلوك"، "ألو أنا القطة"، "الأرملة العذراء" و"أحلى أيام العمر".

واتجه "عمارة" خلال فترة السبعينيات إلى الإنتاج حيث قدم العديد من الأعمال الهامة منها "مدرستي الحسناء"، "قصة الحي الغربي"، "الفاتنة والصعلوك" و"ياما أنت كريم يا رب"، بالإضافة إلى إنتاجه لمجموعة من أهم بطولات الفنان محمد صبحي مثل مسلسلات "ونيس" و"فارس بلا جواد" ومسرحيات "لعبة الست"، "كارمن" و"سكة السلامة"، وكانت آخر أعماله عام ٢٠٠٧ من خلال مسلسل "دنيا" بطولة محمود قابيل ومحمد رياض.

وأنتج مجموعة من أهم بطولات الفنان محمد صبحي مثل مسلسلات "ونيس" و"فارس بلا جواد" ومسرحيات "لعبة الست"، "كارمن" و"سكة السلامة"، وكانت آخر أعماله عام ٢٠٠٧ من خلال مسلسل "دنيا" بطولة محمود قابيل ومحمد رياض. ي يب يب ييس