حفلتان للفرقة القومية للموسيقى الشعبية بنادى المهن التمثيلية ومسرح البالون

تحيى فرقة القومية للموسيقي الشعبية، بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، حفل نادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، المقام يوم ٢٩ ديسمبر.

وقالت الفنانة لبنى الشيخ مدير عام الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، إن شعبة الآلات الشعبية بالفرقة ستقدم باقة من أغانى الفن الشعبى الأصيل والمواويل الشعبية، بمصاحبة الطبل البلدى والمزمار والربابة فى حفل نادى نقابة المهن التمثيلية.

وأضافت الفنانة لبنى الشيخ أن الفرقة بشعبتيها "الآلات الشعبية والإنشاد الدينى" ستحيى حفل ليلة رأس السنة، الذى يقيمه البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، فى التاسعة من مساء يوم ٣١ ديسمبر على مسرح البالون بالعجوزة.

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