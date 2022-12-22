الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مسؤول أوكراني لـ«القاهرة الإخبارية»: لا خوف على أوكرانيا لصمود شعبها

جريدة الدستور

قال السفير يفجين ميكيتينكو، مستشار وزير خارجية أوكرانيا، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعرب عن إعجابه بشجاعة الشعب الأوكراني في الوقوف ضد روسيا للدفاع عن أرضه.  

وأضاف "ميكيتينكو" خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يوجد خوف على أوكرانيا بسبب صمود شعبها العظيم، معربًا عن أسفه لهجرة 10 ملايين مواطن أوكراني خارج البلاد.

وأكد مستشار وزير خارجية أوكرانيا، أن الحوار أحد أهم الوسائل الآن، مضيفًا: «يوم من الحرب أسوأ من سنة مفاوضات». 

المعركة مستمرة

من جهته، قال فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، إن المعركة بين أوكرانيا وروسيا مستمرة وعلينا أن نهزم الكرملين في أرض المعركة، مؤكدًا أنها ليست معركة من أجل الأراضي فقط، ولكن من أجل الحياة والحرية وأمن الأوكرانيين أو أي دولة أخرى تحاول روسيا الهجوم عليها، وأن هذا النزاع سيحدد مستقبل أطفالنا وأحفادنا، وأي عالم سيعيشون فيه.

وأضاف الرئيس الأوكراني في كلمته أمام الكونجرس الأمريكي، أن هذه الحرب ستحدد ما إذا كانت الديمقراطية للأوكرانيين والأمريكيين ولنا جميعا، فدولتانا حليفتان في هذه المعركة، والعام المقبل سيكون نقطة محورية وحينها الشجاعة الأوكرانية والتصميم الأمريكي سيحددان مستقبل حريتنا المشترك، ومستقبل الشعبين اللذين يقفان من أجل مبادئهما.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن المساعدة التي تقدّمها الولايات المتحدة لبلاده للتصدي للهجوم الروسي "ليست صدقة".

وأوضح زيلينسكي، خلال كلمته، أن أوروبا أكثر قوة وروسيا فشلت في إخضاع أوكرانيا، مشددا على أن أوكرانيا ستواصل المعركة حتى تحقيق النصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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