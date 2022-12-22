وزير الداخلية يقرر إبعاد NURAT ABDULLAHI إلى خارج البلاد

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار الوزاري رقم 2371 لسنة 2022، والمتضمن إبعاد سيدة نيجيرية خارج البلاد.

وجاء قرار وزير الداخلية بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 29 نوفمبر 2022 بشأن طلب إبعاد نيجيرية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وقرر وزير الداخلية إبعاد المدعوة NURAT ABDULLAHI - نيجيرية الجنسية من مواليد 11 سبتمبر 1979 خارج البلاد.