إندونيسيا وفيتنام تتفقان على ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية بين البلدين

أعلنت إندونيسيا، اليوم الخميس، عن اكتمال مفاوضاتها التى استمرت 12 عامًا مع فيتنام لترسيم الحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، وفقًا لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

أعلن ذلك الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، بعد اجتماع مع نظيره الفيتنامي نجوين شوان بوك في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن ترسيم الحدود البحرية يمكن أن يحول دون نشوب صدامات في منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها، حيث رسمت كل دولة من الدولتين حدودها البحرية بشكل أحادي.

كما وقعت الدولتان مذكرات تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجالات الطاقة والموارد المعدنية ومكافحة الإرهاب والتعاون في القضاء على الاتجار غير المشروع بالمخدرات، ودعت إندونيسيا فيتنام إلى تسريع وتيرة توقيع مذكرة تفاهم بشأن مكافحة الصيد غير القانوني.

- تنشيط مسار الطيران المباشر

وفي المؤتمر الصحفي المشترك، أعرب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن رغبته في أن يكون هناك طريق طيران جديد بين إندونيسيا وفيتنام، بالإضافة إلى تنشيط الطريق الذي تم افتتاحه من قبل.

وقال: "يجب تنشيط مسار الطيران المباشر بين مراكز الأعمال والسياحة في البلدين. من المتوقع أن تضع شركات الطيران من كلا البلدين اللمسات الأخيرة على خطة طرق الطيران الجديدة من دا نانغ إلى دينباسار وهوشي منه- جاكرتا، بالإضافة إلى إضافة مسار رحلة جاكرتا- مدينة هوشي منه"، بحسب الرئيس جوكو ويدودو في قصر بوجور الرئاسي، أنتارا، الخميس، 22 ديسمبر.

وأضاف الرئيس الإندونيسي: "يجب أن نستعيد على الفور تدفق البضائع وحركة السياحة كما كانت في فترة ما قبل الوباء"، متابعًا: "تتمثل أولوية رئاسة الآسيان الإندونيسية في عام 2023 في التأكيد على الدور المركزي للآسيان في الحفاظ على الاستقرار والسلام الإقليميين، والدور المركزي للآسيان لجعل جنوب شرق آسيا مركزًا للنمو الاقتصادي".

وأعرب عن تقديره لدعم فيتنام لرئاسة إندونيسيا لرابطة دول جنوب شرق آسيا.

- دعم إندونيسيا رئاسة آسيان 2023

من جهته، قال الرئيس نجوين شوان فوك، في بيانه، إن فيتنام تدعم بشكل كامل موضوع رئاسة إندونيسيا في آسيان 2023، وهو "مسائل الآسيان: محور النمو".

وقال الرئيس "فوك": "في العام المقبل سننظم 10 سنوات من شراكتنا الاستراتيجية، وهناك شيئان يمثلان اتجاه التعاون، وهما زيادة تبادل الوفود رفيعة المستوى بين البلدين وترجمة اتفاقنا إلى واقع، وتنفيذ برنامج الآسيان لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية في 2024- 2028".

وقال إن إندونيسيا وفيتنام اتفقتا على تحقيق هدف تجاري قدره 15 مليار دولار بحلول عام 2028، متابعًا: "يجب علينا تنويع مجالات الاستثمار للمجتمعات الاقتصادية في كلا البلدين، بما في ذلك من حيث الاقتصاد الأخضر والتحول الأخضر والطاقة المتجددة".

وفي مجال الأمن والدفاع، دعا الرئيس فوك إلى مواصلة زيادة التعاون في المنطقة، بما في ذلك في المنتديات في المنطقة، مضيفًا: "فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي، تهنئ فيتنام إندونيسيا على نجاحها في رئاسة مجموعة العشرين، وتدعم فيتنام إندونيسيا بالكامل في رئاسة الآسيان في عام 2023".