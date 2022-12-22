الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أكاديمية تطوير الألعاب الإلكترونية توزع 100 شهادة احترافية

جريدة الدستور

منحت أكاديمية تطوير الألعاب الإلكترونية بمعهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 100 شهادة احترافية لمطوري الألعاب الإلكترونية مقدمة من خلال الشراكة مع شركة Ubisoft & Knowledge One، في مجال تصميم الألعاب بعد تدريبهم وتأهيلهم على أيدي خبراء ومهندسي المجال.
يقوم المعهد سنويًا بتدريب هؤلاء الشباب وإعدادهم ليكونوا كوادر منتجة ومؤثرة بصناعة الألعاب الإلكترونية على مستوى المنطقة، وذلك من خلال البرامج التدريبية المتخصصة عبر أكاديمية تطوير الألعاب الإلكترونية.
وتمكنت خلال 2021/ 2022، أكاديمية تطوير الألعاب الإلكترونية بمعهد تكنولوجيا المعلومات بتدريب نحو أكثر من 100 من مطوري الألعاب الإلكترونية، ومنحهم شهادات احترافية، وذلك بعد حصولهم على جرعات تدريبية مميزة على أيدي مهندسي وخبراء في المجال.

وتقوم أكاديمية تطوير الألعاب بمعهد تكنولوجيا المعلومات ITI بإعداد الملتقى السنوي لمطوري الألعاب المستقلين بمقر المعهد بالقرية الذكية، بالتعاون مع القسم المصري بجمعيات مطوري الألعاب العالمية ومؤسسة "2024 ستوديوز".
ويُعد الملتقى أكبر تجمع سنوي لمطوري الألعاب الرقمية المستقلين، ويهدف إلى دعم صناعة تطوير الألعاب المستقلة بصفة خاصة، وتطوير الألعاب الرقمية بصفة عامة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ كما يعكس حرص الدولة على رعاية الشباب الموهوبين والمبتكرين في مجال تكنولوجيا المعلومات وصناعة البرمجيات والألعاب الرقمية.
جدير بالذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI أعلن في أغسطس الماضي عن فتح باب التسجيل في أكاديمية تطوير الألعاب الإلكترونية، من خلال برنامج "منحة التسعة أشهر" في مساري برمجة الألعاب، والوسائط التفاعلية وفنون الألعاب. 
ويركز مسار الوسائط التفاعلية وفنون الألعاب على دراسة فن الألعاب بشكلٍ مفصلٍ ومكثفٍ، بما في ذلك فن بيئة اللعبة والشخصيات وكيفية بناء عالم اللعبة باستخدام محركات الألعاب. 
وتؤهل برامج المعهد المتدربين لسوق العمل في صناعة تطوير الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى مجالات إنتاج الوسائط ثلاثية الأبعاد، والمحاكاة، والألعاب الجادة التي تخدم أغراضًا غير ترفيهية. ويكتسب خريجو البرنامج مصفوفة من المهارات تمكّنهم من العمل في تخصصاتٍ مختلفة، منها مطوّر ألعاب، ومصمم النماذج الثلاثية الأبعاد، ومتخصص الرسوم المتحركة الثنائية والثلاثية الأبعاد، وفنان تقني، وفنان المؤثرات البصرية، وفنان شخصيات اللعبة، وفنان بيئة اللعبة، إلى جانب تخصصات أخرى ذات صلة. 
ويستمر التدريب لمدة تسعة أشهر، ويبدأ بدورات تأسيسية في المهارات التقنية والشخصية، ثم دورات متقدمة تتم فيها دراسة تصميم الألعاب، وصولًا إلى الجانب التطبيقي للعمل على مشروع التخرج. 
وتمكن البرنامج من تأهيل عدد من الخريجين للعمل في كبرى شركات التكنولوجيا، منها "يوبي سوفت" و"جيم لوفت" و"روفيو للترفيه"، كما نجح بعض خريجي البرنامج في تأسيس شركات ناشئة حققت نجاحًا كبيرًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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